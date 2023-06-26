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Спорт

Открыт набор волонтёров на ралли «900 озер – 2023» в Опочецком районе

Волонтёров ищут в Опочецком районе для помощи в обеспечении безопасности ралли «900 озер – 2023». Об этом ПАИ сообщили в администрации района.

Фото: ПАИ | Елена Коноплева

«В целях обеспечения безопасности при проведении 08.07.2023 с 10:00 до 19:00 на территории Опочецкого района (Лаптево, Сосновка, Удриха, Норкино, Глубокое, Лобово, Хрулево, Есенники) 9-го этапа Кубка России по ралли «900 озер – 2023» требуются совершеннолетние волонтеры», — сообщили в администрации. 

Всю интересующую информацию можно уточнить по телефону 8 (81138) 2-34-97.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к проведению IX этапа Кубка России и III этапа Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» ралли «900 озёр» Федерация автомобильного спорта Псковской области совместно с администрациями Опочецкого и Красногородского районов объявила конкурс детского рисунка на тему «Не уверен – не обгоняй». 

С 5 по 9 июля состоятся заезды 9-го этапа Кубка России по ралли и 3-го этапа Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» — ралли «900 озер». Экипажи встретятся на трассах Опочецкого, Себежского и Красногородского районов.

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