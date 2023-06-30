Опубликована конкурсная программа кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

21:26, 30 июня 2023, ПАИ

IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. В конкурсной программе кинофестиваля будут представлены семь фильмов, созданных кинематографистами Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Сербии, Киргизии, Таджикистана и России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

– 7 июля, 17:00. Кинотеатр «Смена».

«Фортуна» (Таджикистан) – история двух друзей на фоне тяжелого политического и экономического кризиса 1990-х. Они вместе работают на заводе, вместе воруют и вместе продают краденое, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Ведь зарплату уже начали выдавать чем придётся, включая лотерейные билеты. И надо же такому случиться, что один из друзей выиграл автомобиль.

– 7 июля, 19:00. Кинотеатр Silver Cinema (зал 1).

«Продаётся дом» – киргизская картина Таалайбека Кулмендеева о любящей паре, которая воспитывает дочь и ожидает рождения второго ребёнка.

– 7 июля, 21:10. Кинотеатр Silver Cinema (зал 1).

Фильм «Братья» (Казахстан) Дархана Тулегенова поведает историю выпускника детского дома Акжола, который отправляется на поиски отца и узнаёт, что у него есть родной брат – человек из совершенно другой социальной среды.

– 8 июля, 13:50. Кинотеатр Silver Cinema (зал 1).

Сербский фильм «След зверя» повествует о событиях коммунистической Югославии 1979 года. Молодой репортёр,«восходящая звезда журналистики», берётся за расследование жестокого убийства, потрясшего маленький городок.

– 8 июля, 15:15. Кинотеатр Silver Cinema (зал 1).

Картина болгарского режиссёра Борислава Костова «Ты мне не нравишься» – история попавшего в болгарскую тюрьму сирийца. Азад, уроженец Алеппо, учился на клоуна в Италии. Однако начавшиеся на родине военные действия заставили его вернуться.

– 8 июля, 20:45. Кинотеатр Silver Cinema (зал 4).

Российская кинолента «Край надломленной Луны», созданная режиссёром Светланой Самошиной, повествует о четырнадцатилетней Соне, которая сбегает из дома, узнав, что мать много лет лгала ей о смерти отца, которому запретила общаться с дочерьми.

– 8 июля, 21:00. Кинотеатр «Смена».

Белорусский фильм «Пустая церковь» расскажет историю о новом пасторе, приехавшем в провинциальный городок, уроженкой которого является его жена.

Расписание киносеансов смотрите на сайте.

За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

В рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могли стать все жители Пскова и Псковской области, желавшие представить собственный видеоролик. Победителя определит не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ.