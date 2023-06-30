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Итоги летней школы профильных психолого-педагогических классов подвели в Пскове

Итоги летней школы профильных психолого-педагогических классов, которая прошла с 26 июня по 30 июня, подвели в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

«С 26 июня по 30 июня с 9-классниками псковских школ работали эксперты в области педагогики и психологии, приглашённые эксперты и спикеры обсуждали риски и перспективы работы учителя, внешние и внутренние ресурсы педагогической профессии», – отметили в комитете.  

В обсуждении итогов приняли участие врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова, руководитель Летней школы, методист регионального центра профессиональной ориентации и повышения квалификации кадров СПО Юлия Кудеенко, координатор групповой работы участников Кристина Викторова, педагоги и управленческий состав школ, в которых в 2023 году откроются профильные психолого-педагогические классы.

«Все мероприятия Летней школы профильных психолого-педагогических классов города Пскова направлены на популяризацию профессии педагога», – заверили в комитете.   

Организаторами Летней школы выступили комитет по образованию Псковской области, управление образования администрации города Пскова, Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.

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