Итоги летней школы профильных психолого-педагогических классов подвели в Пскове

23:33, 30 июня 2023, ПАИ

Итоги летней школы профильных психолого-педагогических классов, которая прошла с 26 июня по 30 июня, подвели в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

«С 26 июня по 30 июня с 9-классниками псковских школ работали эксперты в области педагогики и психологии, приглашённые эксперты и спикеры обсуждали риски и перспективы работы учителя, внешние и внутренние ресурсы педагогической профессии», – отметили в комитете.

В обсуждении итогов приняли участие врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова, руководитель Летней школы, методист регионального центра профессиональной ориентации и повышения квалификации кадров СПО Юлия Кудеенко, координатор групповой работы участников Кристина Викторова, педагоги и управленческий состав школ, в которых в 2023 году откроются профильные психолого-педагогические классы.

«Все мероприятия Летней школы профильных психолого-педагогических классов города Пскова направлены на популяризацию профессии педагога», – заверили в комитете.

Организаторами Летней школы выступили комитет по образованию Псковской области, управление образования администрации города Пскова, Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.