Касса БКЗ Псковской филармонии переходит на летний режим работы

14:23, 01 июля 2023, ПАИ

Касса Большого концертного зала Псковской областной филармонии переходит на летний режим работы с 1 июля. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

Вторник – пятница: с 11:00 до 19:00;

Суббота: с 11:00 до 18:00

Воскресенье – понедельник: выходной

Технический перерыв с 15:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что касса Псковского театра драмы переходит на летний режим работы.