Касса БКЗ Псковской филармонии переходит на летний режим работы
Касса Большого концертного зала Псковской областной филармонии переходит на летний режим работы с 1 июля. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.
Вторник – пятница: с 11:00 до 19:00;
Суббота: с 11:00 до 18:00
Воскресенье – понедельник: выходной
Технический перерыв с 15:00 до 16:00.
Ранее сообщалось, что касса Псковского театра драмы переходит на летний режим работы.
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