Дополнительные меры поддержки для псковских студентов-медиков готовы разработать региональные власти

14:55, 01 июля 2023, ПАИ

Дополнительные меры поддержки для псковских студентов-медиков готовы разработать региональные власти. Об этом на встрече с активом Плюсского района в ходе рабочего выезда сообщил губернатор Михаил Ведерников, отметив, что ждёт предложения жителей области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Мы хотим, чтобы у нас в здравоохранении работали наши ребята. Тем более, что все возможности есть, и можно на очень высоком уровне с высококлассными столичными специалистами заниматься, в том числе, и наукой», – обратил внимание глава региона.

Михаил Ведерников напомнил, что до сих пор медицинский факультет готовил около 400 специалистов в год. «То, что мы построили сейчас, и то, что с 1 сентября у нас будет 1200-1500 студентов-медиков – это космос. Новейшее оборудование достойно лучших московских учреждений. А так как ректор нашего ПсковГУ – человек креативный, энергичный и неугомонный, у нас помимо самого университета, будет ещё и научное биологическое направление. Года через два мы будем делать вещи, которые делают только в нескольких крутых институтах. Для этого нам тоже нужны кадры. У наших студентов будет возможность заниматься в самых лучших в стране условиях, практиковаться на лучшем оборудовании, проходить практику в наших крупных медицинских учреждениях, где тоже всё на достаточно высоком уровне», – рассказал о перспективах губернатор.

По словам главы региона, такие меры принимаются для того, чтобы решить проблему медицинских кадров. Несколько лет назад неукомплектованность учреждений здравоохранения составляла чуть больше половины, сейчас 42%. Сокращение дефицита кадров Михаил Ведерников назвал хорошей тенденцией и выразил уверенность, что ситуация будет улучшаться с каждым годом.

«Но для того, чтобы в межрайонных больницах и поликлиниках появились кадры, нам нужно в муниципалитетах провести работу со школьниками. Нужно отправлять в наш институт, чтобы они обучались и сюда возвращались», – обратил внимание губернатор.

Для поддержки студентов-медиков уже разработан целый ряд мер поддержки. В Пскове созданы профильные медицинские классы с углублённым изучением биологии и прикладных дисциплин. Эти школьники при поступлении будут иметь преференции. Успешные студенты смогут рассчитывать на дополнительную стипендию размером в три тысячи. Молодые специалисты получат не только выплаты, но и служебное жильё.

«И если будут нужны какие-то дополнительные решения, связанные с поддержкой, может быть, оплата общежития или ещё что-то – мы тоже на себя возьмём. Подскажите нам, подумайте, поговорите с друзьями, знакомыми, родственниками, с детьми», – обратился к жителям муниципалитета Михаил Ведерников и уточнил позицию региона: нужно дорожить каждым студентом, создать условия, чтобы выпускники оставались работать в регионе. «Тогда и качество здравоохранения будет выше и в районах, и в крупных городах», – добавил губернатор.