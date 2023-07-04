Псковские полицейские обеспечили безопасность встречи на Кургане Дружбы

07:52, 03 июля 2023, ПАИ

Сотрудники Управления МВД России по Псковской области обеспечили безопасность участников и гостей на Кургане Дружбы в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Для организации охраны общественного порядка и пресечения возможных правонарушений полицией был проведен ряд профилактических мероприятий, среди которых было обследование территории празднования служебно-разыскной собакой.

Дорожную безопасность у мест проведения мероприятия обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции на патрульных автомобилях.

Напомним, на Кургане Дружбы, который располагается на стыке границ трех государств (Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Латвия), 2 июля прошла традиционная международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников подпольного движения. В этом году она состоялась 64-й раз.

В период проведения международного мероприятия нарушения общественного порядка не допущено.

Ранее сообщалось, что около пяти тысяч человек собралось в рамках 64-й Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии на Кургане Дружбы.