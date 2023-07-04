Очередной литературный квиз прошёл в псковском «Лофте»

13:37, 03 июля 2023, ПАИ

Третий литературный квиз, организованный креативным пространством «Лофт» и клубом «Краски интеллекта» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, прошёл в рамках литературного проекта «Букбар» 25 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В мероприятии приняли участие шесть команд. В шести раундах прозвучало более 50 вопросов разного формата, объединённых общей темой – русской литературой. Вопросы звучали как на общелитературные знания, так и по мотивам тех произведений, которые входили в программу прошедших встреч третьего сезона «Букбара».



Фото: Лофт



Фото: Лофт



Фото: Лофт



Фото: Лофт



Фото: Лофт



Фото: Лофт



Фото: Лофт



Фото: Лофт



Фото: Лофт

















Победителем третьего книгоквиза вновь стала команда «Прелестные триумфаторы». «Команда сумела удержать лидирующие позиции и показала себя с самой лучшей стороны», – отмечается в сообщении.

Второе место заняла команда «Стрижей нельзя подкидывать», а на третьем месте оказались «Книгини».