ВИДЕО. Подрастающих аистят-сирот показали псковичам

10:33, 03 июля 2023, ПАИ

Подрастающих аистят запечатлели на видео в «Доме белого аиста». Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

«Тихая июньская ночь в Аистином центре. Делимся трогательными моментами из нашей работы», – отметили в центре.

Там рассказали, что первых аистят-сирот этим летом назвали Радовеж, Яша, Кроша, Проша, Валя и Валерка.

Ранее сообщалось, что травмированного при падении из гнезда аистёнка Яшу спасли в Гдовском районе.

Напомним, центр помощи «Дом белого аиста» – место, где помогают аистам, попавшим в беду. Учреждение находится в Гдовском районе. Там принимают аистов с территории Псковской и Смоленской областей.