За что наказывают псковских самокатчиков, рассказал Владимир Папорт

12:37, 03 июля 2023, ПАИ

Более 130 самокатчиков в Пскове с начала года привлекли к ответственности за то, что они пересекают пешеходные переходы не спешившись. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Псковский телеграм Online».

«С начала года привлечены к ответственности более 130 самокатчиков за то, что они пересекают пешеходные переходы не спешившись», – сказал он.

Владимир Папорт также отметил, что перемещаться по городу должно быть удобно и пешеходам, и автовладельцам, и велосипедистам, и напомнил, что движение велосипедистов запрещено только по мосту имени 50-летия Октября, так как там слишком узкие пешеходные дорожки.