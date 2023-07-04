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Лишь 10% опытных водителей сдали бы теорию на экзамене – Владимир Папорт

Лишь 10 % людей с опытом вождения больше пяти лет сдали бы теорию на экзамене, заявил начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт. Об этом он сообщил в эфире «Псковского телеграма Online».

Фото: ПАИ

«Думаю, что из тех, кто имеет права хотя бы пять лет, процентов 10 сейчас сдали бы теорию на экзамене. Водители впадают в ступор при смене схемы движения – они просто не умеют считывать знаки, так как последний раз повторяли теорию во время учебы в автошколе», – сказал он.

Владимир Папорт также упомянул про два новых турбокольцевых перекрёстка в Пскове. «Название страшное, но по сути это тот же круговой перекресток», – подчеркнул гость программы.

Он также во время эфира отметил и то, что не всех людей принимают на службу в ГИБДД. «Вообще у человека должно быть понимание, зачем он приходит в органы. Человек должен обладать интеллектом, умением разговаривать с людьми», – заключил он.

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