Подачу горячей воды в трёх районах Пскова возобновят после 18:00

12:20, 03 июля 2023, ПАИ

Подачу горячей воды в трёх микрорайонах Пскова возобновят после 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе муниципального предприятия города «Псковские тепловые сети».

Сегодня, 3 июля, с 8:00 в Пскове начался постепенный запуск котельной Северо-Восточного промышленного узла (СВПУ).

«Это не значит, что в 8:01 горячая вода должна появиться в кранах. Мы напоминаем, что котельная СВПУ обеспечивает горячей водой следующие микрорайоны: Запсковье, Любятово и Центр. Чтобы подготовить теплоноситель, нам требуется время», – подчеркнули в ПТС.

На предприятии отметили, что, по самым оптимистичным прогнозам, теплоноситель будет подогрет до оптимальной температуры во второй половине дня, а горячая вода сможет появиться у потребителей в 18:00-20:00. Специалисты пояснили, что запуск котельной после длительной остановки – это сложный технологический процесс.

Заполнение трасс началось ещё 29 июня. Чтобы полностью заполнить сети и удалить из них воздух, работникам ПТС потребовалось три дня.

«Мы не можем заполнить сети «сырой водой», весь объём воды мы должны превратить в теплоноситель. Плюсом – никуда не делись утечки, которые мы искали и устраняли все выходные», – заметили на предприятии.

По их словам, «день Х» наступил 3 июля. «Чтобы запустить котельную в работу, нам нужен газ. Его отбор мы имеем право начать только с 9:00 (это условие прописано в договоре с ресурсоснабжающей организацией). Мы не можем в любое время открыть вентиль и начинать брать ресурс – это, попросту говоря, воровство. Весь отбор жёстко регламентируется», – подчеркнули представители предприятия.

Когда газ начал поступать, котельную растопили и приступили к нагреву теплоносителя (нагреть нужно было 100 тонн жидкости).

«Помните аналогию с чайником? Вот и представьте чайник, в котором 100 тонн воды. Закипит он ближе к вечеру. Но и это не значит, что все жители сразу получат горячую воду. В моменты запуска отопления и горячего водоснабжения все мы очень зависим от грамотной и слаженной работы управляющих организаций, которые должны провести работы на внутридомовых сетях и подготовить их к приёму ресурса. Даже если ресурс стоит у порога, он не сможет попасть в квартиры, если сети не будут готовы», – пояснили на предприятии.

«В ближайшие дни мы ожидаем шквал обращений, который уже начался. Мы призываем жителей нашего города к спокойствию. Все глобальные работы, которые могли повлиять на подачу горячей воды, мы завершили, ревизия котельного оборудования произведена, запуск прошёл в штатном режиме, никаких эксцессов не зафиксировано. Теперь нужно только время. Остановка и запуск котельной СВПУ – это самый волнительный момент для всех нас. В самое ближайшее время мы наладим гидравлику и вернёмся к штатной работе, но до этого момента перебои в подаче возможны», – заключили на предприятии.