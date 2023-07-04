Прокурором Псковской области планируют назначить Андрея Мошкова

19:16, 03 июля 2023, ПАИ

На должность прокурора Псковской области планируют назначить Андрея Мошкова. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своём Telegram-канале.

Отмечается, что кандидатура Андрея Мошкова на должность прокурора Псковской области представлена президентом России Владимиром Путиным.

Кандидатуру Андрея Мошкова рассмотрят на совместном заседании комитетов Совета Федерации завтра, 4 июля.

По информации официального сайта прокуратуры Хакасии, первый заместитель прокурора Хакасии, старший советник юстиции Андрей Мошков родился в 1979 году в Витебске (Белоруссия). Образование получил высшее юридическое, окончил Витебский государственный университет и Саратовскую государственную академию права.

Служил в органах прокуратуры Смоленской области с 2002 года, в том числе в должностях помощника прокурора Рославльского района, следователя, старшего следователя Рославльской межрайонной прокуратуры, старшего следователя прокуратуры Промышленного района Смоленска, заместителя прокурора Ершичского района, прокурора Кардымовского района, прокурора Монастырщинского района.

Указом президента Российской Федерации от 15 июля 2021 Андрей Мошков был назначен на должность первого заместителя прокурора Хакасии.

Добавим, что указом президента РФ Владимира Путина от 17 апреля прокурор Псковской области Иван Грибов был назначен на пост прокурора Владимирской области. Исполняющим обязанности прокурора Псковской области был назначен Алексей Попов.