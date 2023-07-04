Около 50% месячной нормы осадков выпало в Псковской области за июнь

15:15, 04 июля 2023, ПАИ

Около 50 % от нормы выпало осадков в Псковской области в июне. Об этом сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Несмотря на то что были те дожди, из-за которых некоторым из нас казалось, что их было очень много, это не так. По окончании месяца оказалось, что их было совсем не много. Несмотря на свою интенсивность, те дожди, которые были, не смогли перекрыть норму», – рассказала она.

Тала Нещадимова отметила, что в июле, по предварительным прогнозам Росгидромета, количество осадков должно быть в пределах нормы.

Ранее Тала Нещадимова отметила, что в ближайшие дни характер погоды сохранит свою неустойчивость. То есть тёплые и очень тёплые дни будут сменяться прохладными.