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Общество

В военно-учебном центре ПсковГУ завершился конкурсный отбор

Конкурсный отбор для прохождения обучения в группе подготовки сержантов завершился в военно-учебном центре при Псковском государственном университете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза. 

После прохождения предварительной проверки к испытаниям допустили 46 человек. Финальной частью отбора стала сдача кандидатами физической подготовки, в ходе которой все участники показали стойкость и крепость характера, отметили в вузе.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

К основному образовательному этапу допустили 36 студентов, набравших наибольшее количество баллов в рамках проведенных испытаний. Они приступят к обучению уже в сентябре этого года.

Напомним, Псковский государственный университет – первый и единственный на данный момент вуз, который будет готовить специалистов для ВДВ. Срок обучения для старших стрелков в должности рядового составит 1,5 года, для сержантов – командиров отделения – 2 года. Программа предусматривает проведение занятий по технической подготовке для командиров отделений, в том числе по вооружению боевых машин десанта и стрельбе с них. Учебно-материальную базу для военного центра будет предоставлять командование дислоцированной в Пскове 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Военный учебный центр даёт возможность получения дополнительного военного образования: после окончания вуза выпускник сразу становится военнослужащим запаса, ему не надо проходить срочную службу. Если у студента будет желание проходить военную службу по контракту, то его сразу примут на ту должность, по которой он проходил подготовку. Всего при государственных университетах в России создано 16 военных учебных центров. В Северо-Западном федеральном округе они также появились в Великом Новгороде и Череповце.

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