Чемпионат СЗФО по боксу стартовал в Пскове

17:33, 04 июля 2023, ПАИ

Чемпионат Северо-Западного федерального округа по боксу среди мужчин и женщин стартовал в Пскове. Мероприятие началось сегодня и продлится до 7 июля, передает корреспондент ПАИ.

К собравшимся обратился заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Дмитрий Сопотов: «Позвольте от лица нашего губернатора Михаила Ведерникова поприветствовать вас на столь представительном турнире и пожелать вам удачи, побед и достойного отношения к соперникам. Будьте здоровы! Всего вам доброго! Псковская земля рада принимать вас!»

Председатель Псковской областной федерации бокса Артур Акавов в свою очередь отметил, что проведение такого чемпионата в регионе – масштабное событие. «Потому что последний чемпионат федерального округа для взрослых здесь [в Псковской области. – ПАИ] был в 2008 году, тогда ещё я выступал и стал победителем. Я желаю спортсменам достойных боев, поменьше травм, пусть победит сильнейший! Зрителям – красоты, зрелища. Всем здоровья, бокс объединяет!» – сказал он.

Также исполнительный директор федерации Пскова по боксу Вадим Голик подчеркнул, что это важные соревнования, поскольку победители будут представлять сборную СЗФО на чемпионате России, который состоится в августе.

Напомним, Псковскую область на соревнованиях представят шесть спортсменов.