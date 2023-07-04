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Общество

Эксперты назвали 3 июля самым жарким днём на Земле

Метеорологи назвали 3 июля самым жарким днём на Земле за всю историю наблюдений, передаёт корреспондент ТАСС.

По данным метеорологов, средняя температура на Земле 3 июля превысила 17 градусов Цельсия, чего не случалось с момента начала наблюдений в 1979 году. Одной из причин рекорда стало очередное проявление феномена, известного как Эль-Ниньо – колебания температур поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Хотя средняя температура кажется низкой, это происходит от того, что учитываются данные по всем регионам планеты, в том числе, над поверхностью океанов.

Напомним, псковичей предупредили о неустойчивой погоде.

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