До +25 градусов ожидается в Пскове сегодня

09:11, 05 июля 2023, ПАИ

Переменная облачность, преимущественно без осадков, ожидается в Псковской области сегодня, 5 июля, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе днём составит от +21 до +26, ночью – от +6 до +11.

В Пскове температура днём будет от +23 до +25, ночью – от +8 до +10. В Великих Луках днём – от +24 до +26, ночью – от +9 до +11.

Ранее руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова отметила, что в ближайшие дни характер погоды сохранит свою неустойчивость. То есть тёплые и очень тёплые дни будут сменяться прохладными.