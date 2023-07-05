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Культура

На экскурсию-приключение по Поганкиным палатам могут попасть псковичи

9 июля в 14:00 псковичей и гостей города приглашают на новую авторскую экскурсию-приключение по Поганкиным палатам Псковского музея-заповедника. Экскурсия носит название «Дом, который построил Поганкин» и предлагает окунуться в атмосферу купеческих палат, наполненных историями о жизни их обитателей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Участников экскурсии ждет путешествие по всем трем этажам палат. Вместе с музейщиками они пройдут «сквозь стену» по внутристенной лестнице и окажутся в палате для пиров, а также узнают историю семьи Поганкина – почему Сергей Иванович сколачивал капитал, строил крепкие палаты на века, а семья прожила в этом доме чуть более 30 лет. Легенды же о деяниях оборотистого купца и правдивые рассказы о его торговой деятельности раскроют секреты псковского торга.

Место встречи: главное здание Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Купить билет. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (8112) 66 33 11.

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