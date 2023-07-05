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Спорт

Тренер команды ПсковГУ прокомментировал итоги третьего дня Всероссийского фестиваля ГТО

Сборная студентов ПсковГУ представляет Псковскую область на Всероссийском фестивале ГТО в Ханты-Мансийске. По итогам третьего дня в командном первенстве спортсмены поднялись с десятой позиции на шестую из 39 возможных. Успех команды прокомментировал ее тренер, доцент кафедры физической культуры и здоровьесбережения ПсковГУ Геннадий Ранцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

«Поздравляю своих учеников, студентов ПсковГУ, с отличными результатами в третьем дне соревнований на Всероссийском фестивале ГТО. При температуре +30 градусов соревновались в беговой программе. Абсолютно все достойны восхищения за волю к победе. Я горжусь своими учениками, что в таких тяжёлых условиях они показали свои лучшие результаты», – отметил Геннадий Ранцев. 

В командном первенстве в беге на длинные дистанции сборная ПсковГУ заняла лидирующую позицию. Победителем абсолютного первенства на дистанцию 3000 метров стал Никита Тюльков. Его показатель – 9 минут 20 секунд.

Первое место абсолютного первенства на дистанции 2000 метров заняла Елизавета Николаева с результатом 6 минут 44,8 секунды. Тренер спортсменки – Родион Крылов. По итогам восьми выполненных нормативов второе место (8 ступень) занял Илья Миронов, третье место (7 ступень) – Олег Леонтьев. В беге на 60 метров второе место (7 ступень) заняли Олег Леонтьев с результатом 7,3 секунды и Илья Миронов (8 ступень) с результатом 7,1.

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