Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Работа на опережение: «Ростелеком» устраняет 60% неполадок сети незаметно для клиентов и ещё почти 30% – дистанционно

Согласно статистике «Ростелекома», более 60 % неполадок сети специалисты устраняют до того, как клиенты успевают заметить изменения в работе сервисов. Ещё почти в 30 % случаев сотрудники связываются с клиентами и помогают решить вопрос удаленно, что сокращает время устранения неисправностей. И только в каждом десятом случае требуется выезд инженера технической службы для помощи абоненту на месте.

Фото здесь и далее: ПАО «Ростелеком»

Выявлять неисправности помогает интеллектуальная система мониторинга сети. С её помощью можно определить место и причину возникновения неполадок, благодаря чему специалисты могут быстро реагировать на риски возникновения технических проблем – как у одного клиента, так и у целой группы.

В фокусе внимания сотрудников мониторингового центра круглосуточно находятся десятки миллионов абонентских устройств и активных интернет-сессий. Умная система отслеживает одновременно около 300 параметров для каждого из пользователей: стабильность интернет-сигнала, качество и скорость Wi-Fi, пропускную способность канала, чистоту изображения и отсутствие зависаний при просмотре цифрового ТВ, исправность оборудования, актуальность программного обеспечения и многое другое.

«Предиктивная система мониторинга позволяет решать самую важную задачу клиентского сервиса – обеспечивать качественные услуги. Инфраструктура связи – сложный живой организм со множеством элементов, поэтому в этом процессе каждую минуту участвуют тысячи наших специалистов: от инженеров, которые отвечают за исправность коммуникаций под землей и даже под водой, до специалистов мониторингового центра. Они заботятся о том, чтобы на сети не возникало неполадок, но если это и произошло, то делают все возможное, чтобы оперативно их исправить. Наряду с постоянной модернизацией нашей цифровой инфраструктуры такой подход позволяет обеспечивать высокое качество домашнего интернета и других цифровых услуг. Пока вы звоните близким по видеосвязи, смотрите фильмы онлайн, играете в компьютерные игры, мы узнаем о возможных неполадках и устраняем их в большинстве случаев до того, как вы их замечаете», – рассказал директор по клиентскому сервису «Ростелекома» Евгений Жукович.  

Цифровая инфраструктура «Ростелекома» охватывает около 40 млн домохозяйств страны – это более 70 % от их общего количества. Компания активно расширяет сеть и совершенствует качество обслуживания. Благодаря этому клиенты по всей стране могут пользоваться современными и удобными телеком-сервисами.

Реклама. ПАО «Ростелеком».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 июля 2023

Жару прогнозируют в Псковской области 6 июля
05 июля 2023

Работа на опережение: «Ростелеком» устраняет 60% неполадок сети незаметно для клиентов и ещё почти 30% – дистанционно
05 июля 2023

Новые случаи заражения сибирской язвой обнаружили в России
05 июля 2023

Творческий вечер с финалистом премии «Национальный бестселлер» пройдёт в Пскове
05 июля 2023

Выпускники магистратуры «Социально-историческое образование» ПсковГУ получили дипломы
05 июля 2023

Псковичи реже всех в стране оценивают своё школьное образование на отлично
05 июля 2023

Поправки в областной бюджет на 2 млрд рублей согласовал профильный комитет Собрания
05 июля 2023

Сортируют ли псковичи мусор, обсудят на «Серебряном дожде»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...