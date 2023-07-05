Детские сады планируют построить в Изборске и Паниковичах

20:58, 05 июля 2023, ПАИ

Детские сады на 100 мест планируют построить в деревнях Паниковичи и Изборск в Печорском районе. Об этом говорится в Генеральном плане Печор, который утвердили в Псковской области.

Помимо возведения детских садов в деревнях Паниковичи и Изборск, Генеральный план предполагает строительство гостиниц и других мест размещения, физкультурно-оздоровительного комплекса в Печорах, а также «объекта физкультурно-досугового назначения и активного отдыха» в деревне Третьяково.

Кроме того, генплан включает работы по реконструкции и строительству систем водоотведения, водопровода, очистных сооружений, газоснабжения, объектов обеспечения пожарной безопасности и артезианских скважин как в Печорах, так и в наиболее крупных деревнях Печорского района.

Генеральный план будет реализовываться в два этапа: первая очередь – до 2033 года, вторая очередь (расчетный срок) – до 2043 года.