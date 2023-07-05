Трассу в Печорском районе ремонтируют по нацпроекту

21:02, 05 июля 2023, ПАИ

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт региональной дороги «Граница с Эстонской Республикой — Печоры — Изборск» в Печорском районе, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Специалисты укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия на проезжей части дороги. Параллельно ведется ремонт существующих автобусных остановок и посадочных площадок.

Работы идут на двух участках общей протяженностью 12 км. Здесь проходит большой поток транзитного транспорта, также через трассу проходит маршрут к важным туристическим объектам региона — Псково-Печерскому монастырю в Печорах и древней крепости в Старом Изборске.

Обновлением трассы занимается подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Общая стоимость контракта составила 314 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Также подрядчику предстоит отремонтировать пересечения, примыкания и съезды, укрепить обочины, заменить элементы существующего барьерного ограждения. Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка.

Срок окончания работ намечен на август 2023 года.