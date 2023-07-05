Семья Крыловых из Печор получит микроавтобус

22:21, 05 июля 2023, ПАИ

В число десяти победителей многодетных семей, которые получат автомобиль «Газель NEXT», попала семья Крыловых из Печор. Об этом сообщила газета «Печорская правда».

В семье Сергея и Татьяны Крыловых пятеро детей. Даниил, Иван, Алиса и Михаил учатся в школе, а самый младший, Андрей, ещё ходит в детский сад.

«Мы очень рады, что государством реализуются действенные меры поддержки многодетных семей. И автомобиль нам очень пригодится. Дело в том, что двое наших сыновей учатся в Пскове в специальной школе для слабослышащих детей. Каждый день приходится возить мальчишек в областной центр и обратно. Так что новый автомобиль, тем более вместительный, большое подспорье. И благодарим за поддержку всех, кто помогал нам участвовать в конкурсе», - рассказала Татьяна Крылова.

Папа Сергей работает мастером по установке телекоммуникационного оборудования, а мама Татьяна занимается детьми.

В ближайшее время Крыловым будут вручены ключи от автомобиля.

Напомним, что 5 июля были подведены итоги регионального конкурса многодетных семей. Всего более 40 многодетных семей из региона претендовали на звание лучших. В своих визитках участники рассказывали об особенностях своих семей, хобби каждого домочадца и совместных увлечениях.