Завершается реставрация главки башни Святых ворот в Псково-Печерском монастыре

09:22, 06 июля 2023, ПАИ

Завершается реставрация главки башни Святых ворот на территории Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Объект культурного наследия федерального значения «Башня Святых ворот» был построен в XVII веке. Он входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря».

Реставраторы отмечают, что башня была возведена примерно в 1662-1664 годах как дополнительное укрепление, чтобы противостоять атакам шведского войска. В начале XVIII века по указу Петра I башня была надстроена деревянным ярусом со шпилем, увенчанным двуглавым орлом, а также она приобрела новую парадно-дозорную функцию.

Ранее сообщалось, что 4 июля начали реализовывать проект реставрации башни.

Также процесс сборки купола на башне Святых ворот (Петровской) запечатлели на фотографиях.