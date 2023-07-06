Псковские археологи дали ответ на фотозагадку

10:45, 06 июля 2023, ПАИ

Ответ на фотозагадку дали псковские археологи. Об этом Археологический центр Псковской области сообщил в своём Telegram-аккаунте.

Предметом на фото стало ботало – колокольчик для пасущейся лошади или коровы. Археологи нашли его в Печорах в раскопе на Псковской улице, которая ведёт от ворот Псково-Печерского монастыря в сторону Пскова. Колокольчик обнаружился в слое XVII-XVIII веков.

Археологи также отметили, что получили от псковичей много правильных или близких к правильному ответов.