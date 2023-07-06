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Общество

Вадим Нэдик: Тема сохранения объектов культурного наследия набирает обороты

Актуальность сохранения памятников всемирного наследия ЮНЕСКО обсуждают на Межрегиональном форуме «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Тема сохранения объектов культурного наследия в России набирает обороты. Число мероприятий, посвященных этой теме, расширяется ежегодно. Например, в Псковской области сейчас идут разного рода работы на 25 федеральных и 11 региональных объектах. Нам есть о чем поговорить, есть чем поделиться», – рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

По его словам, на данный момент уже проводится комплекс работ в Мирожском монастыре и запроектированы работы в псковской церкви Николы со Усохи.

Также он зачитал для участников форума приветственное слово первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой:

«Хорошей традицией стало то, что Псковская область служит площадкой для таких мероприятий. В июле 2019 года 10 памятников псковского зодчества были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это большая гордость и ответственность для нас. Надеюсь, что работа форума будет плодотворной и эффективной».

Приветственный адрес участникам форума также направил директор ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева» Владимир Аристархов:

«Для нашего института большая честь быть соучредителем этого мероприятия. Форум стал эффективной площадкой для обмена опытом и без преувеличения одним из самых ожидаемых событий среди профессионального сообщества. Работа по сохранению памятников актуальна как никогда, это одна из основ сохранения нашей страны. Символично, что именно древний Псков стал местом притяжения профессионалов в области сохранения культурного наследия».

В свою очередь, руководитель Управления Министерства культуры РФ по СЗФО Андрей Ермаков подчеркнул, что работа, которая ведется в Псковской области, отмечена не только высшими руководителями, но и простыми участниками процесса сохранения объектов культурного наследия.

Отметим, что III Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» начал свою работу в Пскове сегодня.

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