Центры дневного пребывания для детей планируется открыть в Псковской области

15:00, 06 июля 2023, ПАИ

Центры дневного пребывания для детей и подростков планируется открыть в Псковской области. Об этом журналистам сообщила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова во время пресс-подхода после торжественного вручения ключей от автомобилей многодетным семьям.

«Центры призваны помогать семьям в воспитании детей. Туда можно на некоторое время, на несколько часов, привести ребёнка и дать родителям возможность отдохнуть или заняться своими делами, тем самым не допустив попадания ребёнка в интернатные учреждения», – рассказала она.

Мария Львова-Белова также отметила сегодняшнее мероприятие по вручению ключей от автомобилей «Газель Next» многодетным семьям Псковской области. «Когда приезжаешь в регион, где нет больших средств, и видишь трепетное внимание к многодетным семьям: дарятся машины, проводятся новые проекты и программы помощи семьям, появляется ощущение, что ты региону нужен. Родительская заслуга признаётся главой региона», – заключила она.