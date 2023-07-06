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В Псковской области все выпускники преодолели минимальный порог баллов на ЕГЭ

В Псковской области все выпускники школ преодолели минимальный порог баллов на ЕГЭ. Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ. На фото Андрей Ермаков

«Самое главное, если говорить о результатах: аномальных результатов нет», – подчеркнул Андрей Ермаков. По его словам, с точки зрения проведения экзаменов всё прошло в штатном режиме, без организационных технический сбоев.

Андрей Ермаков также отметил, что подводить промежуточные итоги можно, поставив «точку с запятой», так как основная часть выпускников школ сдали ЕГЭ в основном потоке, впереди сдача экзаменов в резервные дни. «Это те, кто по объективным, уважительным причинам не смогли в установленные сроки сдать экзамен», – сказал он.

Он также отметил, что можно диагностировать рост тестового балла в 2023 году по русскому языку, истории, биологии и физике. При этом спикер подчеркнул, что по истории этот балл увеличился до 57 баллов с 54, а на 100 баллов ЕГЭ по истории сдали пять выпускников (в 2022 году – один).

«История – гордость и отрада для такого региона, как мы. Это очень важно для региона с таким серьёзным историческим бэкграундом», – отметил спикер.

Всего в Псковской области 26 выпускников набрали максимальные возможные 100 баллов на ЕГЭ. «Это ребята из Великих Лук, Пскова, Дно, Невельского района, Опочки, Локнянского района и других муниципальных образований. Обширная география. Тенденция того, что высокие баллы получают исключительно школьники из больших городов, утихает, всё больше ребят из районных школ получают такие высокие баллы», – подчеркнул Андрей Ермаков.

Напомним, в 2023 году в Псковской области был организован 41 пункт проведения ГИА, в том числе пункта ЕГЭ – 34 на базе общеобразовательных организаций, один на дому (Печоры), шесть в учреждениях УФСИН для 2 769 участников ЕГЭ, в том числе 2 532 выпускников текущего года и 237 выпускников прошлых лет.

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