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Боксёрские перчатки станут спецпризом для зрителей чемпионата СЗФО по боксу

Боксёрские перчатки разыграют среди зрителей в финальный день чемпионата по боксу Северо-Западного федерального округа, который проходит в Ледовом дворце Пскова с 4 по 7 июля в Пскове. Об этом заявил председатель Псковской областной федерации бокса Артур Акавов сообществу блогеров Insight People Pskov news.  

Фото: ПАИ

«У нас будут разыгрываться боксёрские перчатки. Вход свободный. Любой человек, который придёт на финальные бои в 17:00 в пятницу, может выбрать себе номерок, и мы разыграем боксёрские перчатки на большом экране. Я лично их подпишу и вручу», – отметил Артур Акавов.

Напомним, что 7 июля пройдёт финальный день чемпионата СЗФО по боксу. Результаты боёв определят, кто поедет представлять округ на всероссийских соревнованиях. Фоторепортаж с первого дня чемпионата по боксу здесь

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