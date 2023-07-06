Боксёрские перчатки станут спецпризом для зрителей чемпионата СЗФО по боксу

17:47, 06 июля 2023, ПАИ

Боксёрские перчатки разыграют среди зрителей в финальный день чемпионата по боксу Северо-Западного федерального округа, который проходит в Ледовом дворце Пскова с 4 по 7 июля в Пскове. Об этом заявил председатель Псковской областной федерации бокса Артур Акавов сообществу блогеров Insight People Pskov news.

«У нас будут разыгрываться боксёрские перчатки. Вход свободный. Любой человек, который придёт на финальные бои в 17:00 в пятницу, может выбрать себе номерок, и мы разыграем боксёрские перчатки на большом экране. Я лично их подпишу и вручу», – отметил Артур Акавов.

Напомним, что 7 июля пройдёт финальный день чемпионата СЗФО по боксу. Результаты боёв определят, кто поедет представлять округ на всероссийских соревнованиях. Фоторепортаж с первого дня чемпионата по боксу здесь.