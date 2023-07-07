Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опубликована программа юбилейного фестиваля «Изборская крепость»

С 8 по 9 июля в музее-заповеднике «Изборск» жители и гости региона смогут услышать произведения известных псковских бардов и исполнителей из соседних областей. Завершится фестиваль гала-концертом в Изборской крепости. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск». 

Фото: пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»

Программа фестиваля:

8 июля с 11:00 до 12:00 – возложение земель у Поклонного креста на Священном холме единства и славы России в Изборске.

8 июля (суббота). Нескучный садик у музейной блинной:

10:30 – 13:00 – мастер-классы по вокалу, аккомпанементу, стихосложению, сценическому мастерству, работа с микрофоном и так далее;
13:00 – 15:00 – гостевой концерт – сольные выступления приглашенных гостей, лауреатов и дипломантов прошлых фестивалей, клубов авторской песни, членов оргкомитета;
15:00 – церемония открытия фестиваля. Поднятие флага;
15:00 – 17:00 – конкурсный концерт, голосование за приз зрительских симпатий;
17:00 – 19:00 – сольные выступления членов жюри и гостей.

9 июля (воскресенье):

13:00 –16:00 – гала-концерт в Изборской крепости. Награждение победителей;
16:00 – церемония закрытия фестиваля, спуск флага.

Организаторами фестиваля выступают ПРОО «Псковские барды» и Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 июля 2023

Псковский нефролог рассказала, как вовремя заметить заболевания почек
07 июля 2023

Семьи полицейских чествовали в Псковской области
07 июля 2023

Музыкальный фестиваль «Пушкин. Музыка. Михайловское» обсуждают в медиацентре ПАИ
07 июля 2023

Сборная ПсковГУ стала шестой на Всероссийском фестивале ГТО
07 июля 2023

В Пушкинских Горах на территории братского захоронения провели субботник
07 июля 2023

Как разговаривать в семье о деньгах, расскажут псковичам в проекте Банка России
07 июля 2023

Россиянам рекомендовали привиться от менингококковой инфекции
07 июля 2023

Чаще всего псковичи выбирают для свадеб четыре месяца в году

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...