Председатель Псковской областной федерации бокса подвёл промежуточные итоги чемпионата СЗФО
Председатель Псковской областной федерации бокса Артур Акавов подвёл промежуточные итоги чемпионата Северо-Западного федерального округа в беседе с корреспондентом ПАИ.
В частности, председатель отметил, что спорт находится в небольшом кризисе, следствием чего стало малое количество участников: «Чемпионат такого масштаба в Пскове был 15 лет назад, когда выступал я сам. В моей весовой категории было 16 человек, пять из которых имели звание мастера спорта. Чтобы вы понимали, сейчас самая насыщенная весовая категория имеет 7-8 человек»
«Трудность самих выездов сказывается, поскольку билеты становятся дороже. К сожалению, проблемы есть, и их надо признать. Как их решить – пока непонятно», – объяснил Артур Акавов.
Напомним, что Псковскую область на чемпионате представляет шесть спортсменов.
Председатель Псковской областной федерации бокса подвёл промежуточные итоги чемпионата СЗФО
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