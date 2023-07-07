Председатель Псковской областной федерации бокса подвёл промежуточные итоги чемпионата СЗФО

21:30, 07 июля 2023, ПАИ

Председатель Псковской областной федерации бокса Артур Акавов подвёл промежуточные итоги чемпионата Северо-Западного федерального округа в беседе с корреспондентом ПАИ.

В частности, председатель отметил, что спорт находится в небольшом кризисе, следствием чего стало малое количество участников: «Чемпионат такого масштаба в Пскове был 15 лет назад, когда выступал я сам. В моей весовой категории было 16 человек, пять из которых имели звание мастера спорта. Чтобы вы понимали, сейчас самая насыщенная весовая категория имеет 7-8 человек»

«Трудность самих выездов сказывается, поскольку билеты становятся дороже. К сожалению, проблемы есть, и их надо признать. Как их решить – пока непонятно», – объяснил Артур Акавов.

Напомним, что Псковскую область на чемпионате представляет шесть спортсменов.