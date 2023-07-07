Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Председатель Псковской областной федерации бокса подвёл промежуточные итоги чемпионата СЗФО

Председатель Псковской областной федерации бокса Артур Акавов подвёл промежуточные итоги чемпионата Северо-Западного федерального округа в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

В частности, председатель отметил, что спорт находится в небольшом кризисе, следствием чего стало малое количество участников: «Чемпионат такого масштаба в Пскове был 15 лет назад, когда выступал я сам. В моей весовой категории было 16 человек, пять из которых имели звание мастера спорта. Чтобы вы понимали, сейчас самая насыщенная весовая категория имеет 7-8 человек»

«Трудность самих выездов сказывается, поскольку билеты становятся дороже. К сожалению, проблемы есть, и их надо признать. Как их решить – пока непонятно», – объяснил Артур Акавов.

Напомним, что Псковскую область на чемпионате представляет шесть спортсменов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 июля 2023

Председатель Псковской областной федерации бокса подвёл промежуточные итоги чемпионата СЗФО

07 июля 2023

Псковичи стали призёрами на международном турнире по шахматам
06 июля 2023

ВИДЕО. Торжественное открытие смены «Время героев» в Невеле
06 июля 2023

Опочецкие футболисты одолели пушкиногорскую команду на чемпионате Псковской области
06 июля 2023

Боксёрские перчатки станут спецпризом для зрителей чемпионата СЗФО по боксу
06 июля 2023

Более тысячи человек ожидается на фестивале по спортивному ориентированию в Пустошкинском районе
06 июля 2023

Рыболовный фестиваль «Псковская уха – 2023» состоится 22 июля
05 июля 2023

Первенство России по велосипедному спорту стартовало в Пушкинских Горах

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...