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Общество

День семьи, любви и верности празднуют в России

Всероссийский день семьи, любви и верности празднуют 8 июля, сообщает портал calend.ru. Впервые он отмечался в 2008 году – этот год был объявлен Годом семьи. Праздник в России учредили по инициативе депутатов Госдумы.

Фото: ПАИ

Идея праздника возникла у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля. У семейного праздника также есть памятная медаль «За любовь и верность», которая вручается 8 июля, и символ – ромашка, ведь этот полевой цветок издревле считался на Руси знаком любви.

В этот день в Пскове и Псковской области пройдут праздничные мероприятия, а в храмах региона – торжественные богослужения.

Программа мероприятий: 

– В сквере Дома офицеров будет организована интерактивная программа для псковских семей.

Перед псковичами выступят детские и взрослые творческие коллективы города и пройдёт мастер-класс по изготовлению оригами «Лепестки мира». Также в программе запланированы шоу барабанщиков и презентация оздоровительных упражнений. Мероприятие начнётся в 15:00.

– Псковичам предлагают провести День любви, семьи и верности  в усадьбе Ковалевской

Гости мероприятия смогут по выбору принять участие в мастер-классах по рисованию, историческим танцам, составлению родословной и посланий на «языке цветов». Также участников ждёт интеллектуальная игра «Страницы жизни С. Ковалевской» и квест «Тайны Полибинского замка».

– В честь Дня семьи, любви и верности в Псковском музее-заповеднике пройдёт акция.

В рамках мероприятия состоится тематическая экскурсия, раскрывающая тему любви и верности в произведениях древнерусского искусства и живописи XIX века.

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