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Михаил Ведерников: Укрепление института семьи, охрана материнства и детства – наши общенациональные приоритеты

С Днём семьи, любви и верности поздравил псковичей губернатор Псковской области Михаил Ведерников от имени регионального правительства. Поздравление опубликовано на сайте правительства Псковской области.

Фото: ПАИ

«Этот светлый и радостный праздник посвящен семейным ценностям, которые всегда передавались из поколения в поколение как часть нашего национального культурного кода. И сегодня сохранение традиций семьи, любви, добра и верности приобретает особое значение», - подчеркнул он.

Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области много дружных, больших и крепких семей. В том числе в регионе более четырёх тысяч многодетных семей, из которых 12 награждены орденом «Родительская слава» и 13 — медалью «Родительская слава Псковской области».

«Укрепление института семьи, охрана материнства и детства — это наши общенациональные приоритеты. Благодаря поддержке нашего президента как на федеральном, так и на региональном уровне оказывается серьезная помощь семьям, чтобы сделать материнство и детство еще более счастливым и комфортным», - заметил глава региона.

Так, введены материнский капитал, единовременные выплаты и ежемесячные пособия, акция «Подарок новорожденному», конкурсы на получение сертификатов на улучшение жилищных условий и автомобилей для многодетных семей, возможность маме в декрете бесплатно пройти переподготовку или обучиться новой профессии.

В том числе в этом году приняты новые меры поддержки семей: это возможность получить средства на погашение ипотечного кредита при рождении первого ребенка, денежная выплата в сто тысяч рублей женщинам до 25 лет при рождении первого ребенка, освобождение молодых матерей от транспортного налога и другие.

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