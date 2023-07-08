Кубок России по ралли стартовал в Опочке
Начался девятый этап Кубка России по ралли. Гонка стартовала из Опочки, сообщается в группе «PSKOV RALLY» в социальной сети «ВКонтакте».
К настоящему времени из-за отказа электрооборудования не стартовал Запорожец «Берёзка». По регламенту участники могут вернуться в гонку по «супер ралли», если успеют починить машину до начала второй секции, которая стартует в 14:05.
Отметим, что в этом году ралли проходит в статусе 9 этапа кубка России по ралли и 3 этапа кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского».
Участие в гонках принимают экипажи из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ярославля, Москвы и Московской области, Ижевска, Чебоксар, Тулы, Череповца, Владимира, Екатеринбурга.
В воскресенье участникам ралли предстоит преодолеть 287 километров дистанции с шестью скоростными участками. Гонка закончится церемонией награждения в Опочецком центре культуры.
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