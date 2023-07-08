Творческая встреча с кинорежиссёром Иваном Болотниковым проходит в медиацентре ПАИ

15:03, 08 июля 2023, ПАИ

Творческая встреча с кинорежиссёром и продюсером Иваном Болотниковым проходит в медиацентре ПАИ в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота».

Кинофильм режиссёра «Не хороните меня без Ивана» покажут в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота». Это история человека, который умирал от красоты. Кроме того, Иван Болотников работал над фильмами «Хармс», «Пальмира», «Велга».

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры.



Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.



Церемонию открытия «Западных ворот» ПАИ показало в прямом эфире. Повтор трансляции церемонии открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» смотрите в субботу, 8 июля в 20:45 на телеканале «Первый Псковский». Дневник кинофестиваля «Первый Псковский» представит в субботу, 8 июля в 14:40, повтор – в 21:25.