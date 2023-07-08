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Общество

Трансляция концерта «Пушкин в Михайловском» начнётся 8 июля

Масштабное музыкальное событие для ценителей классической музыки и творчества А. С. Пушкина пройдёт 8 и 9 июля. Об этом сообщается в группе «Пушкин. Музыка. Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Сегодня в 18:00 на концерте «Пушкин в Михайловском» выступят солисты ведущих оперных театров и Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга, на котором можно побывать, не выходя из дома.

«Насладитесь произведениями великих композиторов, вдохновившихся творчеством Пушкина, — Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова и других» — говорится в сообщении.

Ссылка на трансляцию опубликована в официальной группе мероприятия в соцсети.

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Трансляция концерта «Пушкин в Михайловском» начнётся 8 июля

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