Трансляция концерта «Пушкин в Михайловском» начнётся 8 июля

16:21, 08 июля 2023, ПАИ

Масштабное музыкальное событие для ценителей классической музыки и творчества А. С. Пушкина пройдёт 8 и 9 июля. Об этом сообщается в группе «Пушкин. Музыка. Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня в 18:00 на концерте «Пушкин в Михайловском» выступят солисты ведущих оперных театров и Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга, на котором можно побывать, не выходя из дома.

«Насладитесь произведениями великих композиторов, вдохновившихся творчеством Пушкина, — Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова и других» — говорится в сообщении.

Ссылка на трансляцию опубликована в официальной группе мероприятия в соцсети.