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Общество

Саженцы сирени посадили участники форума «Истоки»

Саженцы венгерской сирени высадили участники смены «Семейные ценности» молодежно-исторического форума «Истоки», передает корреспондент ПАИ. 

Фото: ПАИ

Всего 50 деревьев были высажены на «Аллее семейных ценностей» на территории паломнического центра Псково-Печерского монастыря. Акция прошла в рамках акции» Сад памяти».

Напомним, сегодня состоялось торжественное открытие историко-культурного форума «Истоки». Первая смена носит название «Семейные ценности». В честь праздника Дня Семьи, любви и верности,  организаторы подготовили насыщенную программу для участников.

Например, ромашковый парад, мастер-класс по разукрашиванию воздушных змеев для детей. После оформления ребята запустили их в небо. Кроме того, на площадке около главной сцены форума  работала ярмарка мастеров: желающие могли изготовить куклу из сена или выполнить подделку из льна.
 На сцене выступят детский коллектив «Непоседы», а вечером участников ждёт лагерный костёр и песни под гитару

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