Саженцы сирени посадили участники форума «Истоки»

18:44, 08 июля 2023, ПАИ

Саженцы венгерской сирени высадили участники смены «Семейные ценности» молодежно-исторического форума «Истоки», передает корреспондент ПАИ.

Всего 50 деревьев были высажены на «Аллее семейных ценностей» на территории паломнического центра Псково-Печерского монастыря. Акция прошла в рамках акции» Сад памяти».

Напомним, сегодня состоялось торжественное открытие историко-культурного форума «Истоки». Первая смена носит название «Семейные ценности». В честь праздника Дня Семьи, любви и верности, организаторы подготовили насыщенную программу для участников.

Например, ромашковый парад, мастер-класс по разукрашиванию воздушных змеев для детей. После оформления ребята запустили их в небо. Кроме того, на площадке около главной сцены форума работала ярмарка мастеров: желающие могли изготовить куклу из сена или выполнить подделку из льна.

На сцене выступят детский коллектив «Непоседы», а вечером участников ждёт лагерный костёр и песни под гитару