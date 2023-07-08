Людмила Зайцева: Артист – это не профессия

19:01, 08 июля 2023, ПАИ

Творческая встреча с народной артисткой России Людмилой Зайцевой прошла в креативном пространстве Лофт в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.

«Артист – это не профессия, ей невозможно овладеть. Есть какие-то уроки, курсы, но всё же на артиста выучиться нельзя. Если у человека нет определённых данных, для того чтобы быть артистом, он никогда им не будет», – подчеркнула артистка в ходе встречи.

Гостья рассказала псковичам о своих первых кинопробах, дебюте в кино и совместной работе с известными актёрами.

Также псковичи узнали, как прошло детство Людмилы Зайцевой, услышали самые яркие истории со съёмок.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Церемонию открытия «Западных ворот» ПАИ показало в прямом эфире. Повтор трансляции церемонии открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» смотрите в субботу, 8 июля в 20:45 на телеканале «Первый Псковский». Дневник кинофестиваля «Первый Псковский» представит в субботу, 8 июля в 14:40, повтор – в 21:25.