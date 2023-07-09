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Общество

В Анапе продлили запрет на купание

Запрет на купание на пляжах Анапы продолжает действовать из-за шторма и донного течения, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Ограничение на купание из-за непогоды было введено властями в субботу.

«Второй день из-за шторма и сильного донного течения на пляжах Анапы установлены красные флаги – это значит, что в воду заходить опасно», – говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничение будет снято, как только изменятся погодные условия и стихнет шторм.

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение из-за непогоды до 10 июля. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, грозы, шквалистый ветер, также возможен подъём уровня рек.
 

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