Синоптики прогнозируют улучшение погоды на Северо-Западе РФ

08:40, 10 июля 2023, ПАИ

На Северо-Западе России благодаря стараниям антициклона погода будет улучшаться, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Облака поредеют, обойдётся без осадков, но северо-восточная тяга свежих ветров будет держать умеренный температурный фон: +16…+21 градус», - отмечают синоптики.

При этом юг России останется в зоне катастрофических ливней. В тыл циклона продолжат прорываться массивы грозовых облаков с высокой вероятностью смерчей в акватории Чёрного моря.

Отметим, что сегодня в Псковской области ожидается до +23 градусов.