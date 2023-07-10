ВИДЕО. Прорыв линии «Пантера» под Островом

11:56, 10 июля 2023, ПАИ

Более 150 реконструкторов воссоздали прорыв линии «Пантера» на военно-историческом фестивале в Островском районе, пишет газета «Островские вести».

Реконструкция сражения времён Великой Отечественной войны, а именно июля 1944 года, проходила на территории военно-мемориального комплекса «Линия Сталина». В мероприятии приняли участие более 150 реконструкторов из разных городов России и ближнего зарубежья.

На фестиваль приехали посмотреть люди не только из разных уголков Псковской области, но и из других регионов России. Как отметила волонтёр Любовь Осипова из Струг Красных, подобные мероприятия нужно обязательно проводить, особенно для молодёжи, чтобы воспитывать юное поколение в духе патриотизма.