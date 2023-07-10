Вторая смена форума «Истоки» начнётся в Печорах 14 июля

15:05, 10 июля 2023, ПАИ

Узнать о культурных традициях России и познакомиться с историческими фактами смогут участники заезда «Историко-культурное наследие» на молодёжном историко-культурном форуме «Истоки». Об этом ПАИ рассказали его организаторы.

Вторая смена форума продлится с 14 по 21 июля. Вместе с экспертами её участники рассмотрят разные подходы к изучению истории, а также окунутся в исторические периоды развития страны. Отмечается также, что в составлении программы второго заезда приняли участие эксперты Псковского государственного университета.

Новую смену посвятят истории и культуре Древней Руси X–XIII веков. Одним из главных элементов станет интерактивная площадка «Русский лагерь X–XIII» — реконструкция походного лагеря русской дружины. Участники форума смогут прикоснуться к реальному средневековому оружию, бытовым вещам и посуде тех времен. Запланирована и встреча с реконструкторами - конным походом дружины князя Александра Невского. Кроме того, пройдут мастер-классы, где участники смогут примерить исторические костюмы и увидеть макеты оружия, также запланирован мини-турнир по безопасному историческому фехтованию.

Всего на форуме планируется пять заездов различных тематик. Первая смена под названием «Семейные ценности» началась 5 июля. Кроме того, на базе форума состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки».