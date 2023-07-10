Ростовский цирк в Пскове нарушил закон о рекламе

14:24, 10 июля 2023, ПАИ

Ростовский цирк в Пскове нарушил закон о рекламе. К такому выводу пришла комиссия Псковского УФАС по итогам рассмотрения дела. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело по признакам нарушения закона о рекламе было возбуждено на основании того, что цирк во время гастролей в Пскове распространял звуковую рекламу при помощи громкоговорителя на автомобиле. На машине также были размещены флаги Российской Федерации.

Рекламное законодательство запрещает звуковую рекламу с использованием автотранспорта. Кроме того, использование в рекламе государственных символов, таких как флаг, герб, гимн незаконно.

При этом ответственность за нарушение закона несет как рекламодатель - цирк шапито, так и распространитель - владелец автомобиля, с которого распространялась реклама.

В отношении цирка и собственника автомобиля будут возбуждены дела об административном правонарушении.