В детских лагерях Псковской области не нашли серьёзных нарушений

16:02, 10 июля 2023, ПАИ

По итогам внеочередных проверок в загородных лагерях Псковской области не найдено серьёзных нарушений. Об этом ПАИ сообщил врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

Проверки в том числе вызваны ситуацией с массовым отравлением детей в лагере «Зеркальный».

«Обнаружилось незначительное количество нарушений. Они в основном носят технический характер, - заверил Андрей Ермаков. - Это вопросы документационного обеспечения и небольшие замечания по работе пищеблоков, например низкая калорийность компотов. Есть замечания к несвоевременному предоставлению родителями справок».

По итогам проверок никаких нарушений, которые препятствуют дальнейшему проведению смен, не найдено. «Однако на вид руководителям детских лагерей имеющиеся нарушения поставлены. В ближайшее время Роспотребнадзор опубликует акты проверок, чтобы все управленцы своевременно смогли на них отреагировать», - добавил врио председателя комитета.