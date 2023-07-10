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Общество

В детских лагерях Псковской области не нашли серьёзных нарушений

По итогам внеочередных проверок в загородных лагерях Псковской области не найдено серьёзных нарушений. Об этом ПАИ сообщил врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

Проверки в том числе вызваны ситуацией с массовым отравлением детей в лагере «Зеркальный».

«Обнаружилось незначительное количество нарушений. Они в основном носят технический характер, - заверил Андрей Ермаков. - Это вопросы документационного обеспечения и небольшие замечания по работе пищеблоков, например низкая калорийность компотов. Есть замечания к несвоевременному предоставлению родителями справок».

По итогам проверок никаких нарушений, которые препятствуют дальнейшему проведению смен, не найдено. «Однако на вид руководителям детских лагерей имеющиеся нарушения поставлены. В ближайшее время Роспотребнадзор опубликует акты проверок, чтобы все управленцы своевременно смогли на них отреагировать», - добавил врио председателя комитета.

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