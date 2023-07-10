Жители Псковской области могут стать свидетелями настоящего средневекового представления

19:56, 10 июля 2023, ПАИ

Историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога» пройдёт с 15 июля по 12 сентября. Старт похода начнётся в деревне Самолве Гдовского района 15 июля. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

«В этот день в деревне зрители смогут посетить исторический лагерь реконструкторов из Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Соснового Бора, Москвы и Владимира. Можно будет увидеть бои конницы, принять участие в ярмарке мастеров, пострелять из лука», — написал глава региона.

Из Самолвы реконструкторы отправятся до Феодоровского монастыря в Нижегородской области, где умер Александр Невский. Маршрут реконструкции пройдёт через восемь регионов и составит более 2300 километров.

Жителей и гостей Псковской области приглашают посетить на следующих выходных Самолву, где можно будет прикоснуться к отечественной истории и стать свидетелями настоящего средневекового представления.