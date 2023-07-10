Михаил Ведерников рассказал, как дрессирует свою собаку

21:27, 10 июля 2023, ПАИ

Почему любимцем губернатора Псковской области Михаила Ведерникова стала именно немецкая овчарка, а также об особенностях воспитания питомца рассказал глава региона в эксклюзивном интервью телеканалу «Первый Псковский».

«У меня была немецкая овчарка, даже две. Абсолютно согласен, что это самая умная собака. У них многое в крови. Вот он приехал, буквально через неделю он у меня уже садился по жесту, крохотный такой комочек, я ему даже не говорил. Мне кажется, собаки, по крайней мере немецкие овчарки, очень чувствуют. Вот я выхожу гулять, я его даже не зову», – сказал глава региона.

Михаил Ведерников также отметил, что его питомец знает все базовые виды команд, и он [Михаил Ведерников. – ПАИ] старается обучать свою собаку: либо жестом, либо взглядом.

«Конечно, дрессировать собаку нужно, на определённые вещи натаскивать, каким-то более сложным интеллектуальным командам учить. Надеюсь, что у меня будет на это время, просто не хочу, чтобы кто-то этим занимался, всё-таки хозяин у собаки должен быть один», – отметил губернатор.

Отметим, что в мае прошлого года Михаил Ведерников рассказал о появлении четвероногого друга семейства.

Отметим, что сегодня вышло большое эксклюзивное интервью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова телеканалу «Первый Псковский». В частности, глава региона подробно рассказал об изменениях в социально-экономической жизни региона, о сотрудничестве Псковской области и Белоруссии, заключённых соглашениях на Петербургском международном экономическом форуме, импортозамещении и индивидуальных подходах к инвесторам, создании «псковской дружины» и института экспериментальной биологии. Также во время интервью был затронуты и личные темы.