ВИДЕО. Михаил Ведерников опубликовал еженедельное обращение к жителям региона

22:54, 17 июля 2023, ПАИ

Новое видео из цикла «Еженедельное» опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале. В этом цикле глава региона рассказывает о самых значимых событиях, произошедших в Псковской области за последние семь дней.

В новом выпуске глава региона рассказал о посещении Псковской области лучших кадровых специалистов страны в области здравоохранения. А также о планах перехода на современные клинические рекомендации для развития системы здравоохранения в Псковской области.

Губернатором была затронута тема смертности среди жителей области от заболеваний кровеносной системы. В целях безопасности Михаил Ведерников обратился к жителям с просьбой пройти диспансеризацию, а также рассказал, как на неё записаться.

Двумя важными темами обращения стало открытие форума «Истоки» и создание отряда содействия обороне и безопасности «Дружина».

