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Псковские юнармейцы привезли награды со всероссийских соревнований

С наградами, завоёванными на Всероссийской спортивной игре «Победа», прибыли юнармейцы Псковской области в областной центр сегодня, 11 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Состязания проходили в Подмосковье на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот». В состав сборной команды, представляющей Псковскую область, вошли десять воспитанников из псковских школ № 24, 47, 13, а также лицея «Развитие» и ПсковГУ.

Ребята стали лучшими в номинации «Ратные страницы истории Отечества». По итогам соревнований заместитель начальника штаба «Юнармии» Виктор Кауров поздравил участников, вручив псковской команде статуэтку за первое место и вымпел. Кроме того, каждый псковский юнармеец получил индивидуальную медаль и почётную грамоту.

Лучшим по истории в команде признали псковича Александра Черника, ему приготовили отдельный подарок – памятные командирские часы.

«Хорошо готовились именно к этому этапу, написали всё идеально, помогали друг другу, и в итоге удалось достичь победы», – прокомментировал корреспонденту ПАИ юнармеец Александр Черник.

«Мы начали готовиться за две недели до поездки. Честно говоря, больших надежд не возлагали. Мы надеялись на свои знания по истории, подготовку визитки, то, что я брала на себя, подкрепляли ежедневно прохождением тестов. В итоге мы набрали 200 из 200 баллов. Это абсолютный результат», – отметила тренер псковской команды Анна Чумак.

Отметим, военно-спортивная игра «Победа» проводится в России уже более 20 лет. Она продолжает традиции легендарной «Зарницы», на которой выросло несколько поколений патриотов.

В этом году в финале участвовали более тысячи юношей и девушек со всех регионов России. В финале юнармейские команды на протяжении недели проходили различные испытания: огневой рубеж, строевую подготовку, исторический тест и другие. Кульминацией стала тактическая игра на местности «Дорога победителей». Также юнармейцы посещали музеи и выставки, мастер-классы по топографии, военно-медицинской помощи и инженерной подготовке, смотрели постановку по мотивам поэмы «Василий Тёркин», встречались с героями специальной военной операции.

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