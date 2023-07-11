46 псковских пар заключили брак в День семьи, любви и верности

21:06, 11 июля 2023, ПАИ

46 пар заключили брак в Псковской области 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете юстиции.

«8 июля в честь праздника отдел ЗАГС города Пскова встречал гостей букетами ромашек – символом праздника. В этот праздничный день во Дворце бракосочетания города Пскова заключили свой брачный союз 17 пар молодожёнов. Всего в этот день в Псковской области заключили брак 46 счастливых пар», – отметили в комитете.

Добавим, что в 2022 году количество браков в Псковской области увеличилось на 27 % по сравнению с 2021 годом. Всего в Псковской области за прошлый год зарегистрировали 4 659 браков.