Псковичи заняли призовые места в эстафете по спортивному ориентированию

12:28, 11 июля 2023, ПАИ

Псковские спортсмены заняли призовые места в эстафете по спортивному ориентированию, которая прошла на международном фестивале «Алоль–2023» в Пустошкинском районе. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

В возрастной категории 17-18 лет третье место заняла команда девушек из Псковской области, в состав которой вошли Виктория Комарова, Валерия Халанская и Елизавета Антипова.

«Такой командой мы собираемся не в первый раз. Пробежали мы, в принципе, неплохо. Смогли даже посоперничать с Ленинградской областью. Девчонки хорошо себя показали. У каждого свои плюсы и минусы. Кому-то не хватило скорости, кто-то недочитал карту, где-то не хватило техники. Но в целом мы чётко выходили на дистанцию, быстро всё находили. Было не так уж и сложно», – рассказала Виктория Комарова.

Отметим, что юноши из Псковской области в возрастной категории 17-18 лет стали бронзовыми призёрами. В состав команды входили Артём Ермолаев, Роман Богачев и Михаил Гришмановский.

Напомним, что фестиваль «Алоль–2023» проходит с 6 по 16 июля в деревне Холюны Пустошкинского района.